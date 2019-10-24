Жертвами пожара на кладбище во Владивостоке стали два человека, уточнили в СК

ВЛАДИВОСТОК, 24 октября. /ТАСС/. Два человека погибли при пожаре в здании на территории кладбища во Владивостоке, еще один в тяжелом состоянии находится в больнице. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе управления Следственного комитета по Приморскому краю.

"По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время распития спиртных напитков. В результате пожара два человека погибло, один находится в тяжелом состоянии в медучреждении", - говорится в сообщении.

Ранее краевой главк МЧС сообщал о трех погибших при пожаре в двухэтажном строении на Морском кладбище.