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На западе Мексики в результате авиакатастрофы небольшого самолета погибли пять человек

Трагедия произошла в районе Лас-Хунтас в муниципалитете Мадеро

МЕХИКО, 24 октября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в результате падения самолета марки Cessna в среду в штате Мичоакан на западе Мексики. Об этом сообщила в Twitter генеральная прокуратура региона.

"По предварительным данным, авиационное происшествие унесло жизни пяти человек", - отмечается в сообщении. Трагедия произошла в районе Лас-Хунтас в муниципалитете Мадеро. Власти предполагают, что самолет следовал в Акапулько в юго-западном штате Герреро из штата Дуранго на северо-западе страны.

Прокуратура Мичоакана приступила к расследованию авиакатастрофы. Сведений о ее возможных причинах пока обнародовано не было.

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Мексика
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