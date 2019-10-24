Ребенка, пострадавшего от удара током на ж/д станции в Северной Осетии, доставят в Москву

ТАСС, 24 октября. Спецборт МЧС доставит школьника из Северной Осетии, пострадавшего от удара током при попытке забраться на вагон грузового поезда на станции Моздок, на лечение в Москву, сообщается в четверг на сайте регионального управления МЧС России.

"В аэропорт города Владикавказ прибыл спецсамолет АН-148 МЧС России. На нем в детскую городскую клиническую больницу № 9 им. Г. Н. Сперанского (г. Москва) будет доставлен двенадцатилетний моздокчанин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

По данным МЧС, накануне вечером двое школьников получили травмы от удара током на станции Моздок Северо-Кавказской железной дороги. Детей доставили в ожоговое отделение больницы. Жизни второго ребенка ничего не угрожает, отмечается в сообщении.