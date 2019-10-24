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Якутский парламент предложил ввести режим чрезвычайной ситуации из-за обледенения пастбищ

Как сообщили в пресс-службе якутского парламента, в регионе возникла наибольшая угроза массового падежа лошадей и оленей

ТАСС, 24 октября. Парламент Якутии призвал руководство региона ввести в нескольких районах республики режим чрезвычайной ситуации из-за обледенения пастбищ после прошедших в середине октября дождей. Об этом сообщили в пресс-службе якутского парламента.

"На заседании государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) принято обращение к главе республики о возможности введения чрезвычайной ситуации межмуниципального характера в районах, где возникла наибольшая угроза массового падежа лошадей и оленей, вызванная обледенением пастбищ", - говорится в сообщении.

По мнению депутатов, властям необходимо принять превентивные меры, чтобы не допустить падеж скота. В правительстве республики заверили, что помогут животноводам.

В Министерстве сельского хозяйства Якутии призвали коневодов запасаться дополнительными кормами. "Мы уведомили коневодов о том, что, возможно, будет тяжелая зимовка. Им нужно организовать дополнительную подкормку лошадей, закупить корма. Кроме того, нужно внимательнее следить за состоянием животных, так как нехватка кормов может привести к ослаблению их организма", - сказали ТАСС в пресс-службе министерства.

Табунное коневодство в Якутии является традиционным направлением сельского хозяйства. Руководство республики поставило задачу по увеличению поголовья лошадей к 2022 году до 209 тыс. голов.

Теги
РоссияЯкутия
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