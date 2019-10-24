Bloomberg: адвокаты Карлоса Гона потребовали снять с него все обвинения

ТАСС, 24 октября. Адвокаты бывшего главы корпорации Nissan Карлоса Гона потребовали в четверг от прокуратуры снять с их подзащитного все обвинения, назвав дело против него предвзятым и политически мотивированным. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Оно ссылается на аргументы, направленные защитой Гона в суд в Токио, где рассматривается его дело. Как пишет агентство, адвокаты называют экс-главу Nissan жертвой сговора между прокурорами, японским правительством и новым руководством автогиганта.

"Судебные материалы демонстрируют, что открытое прокуратурой дело, которое с самого начала было политически мотивированным и предвзятым, полностью несостоятельно и идет вразрез с представленными доказательствами", - приводит Блумберг аргументы адвокатов, содержащиеся в направленных в суд документах. По словам защиты, уголовное дело против Гона "никогда не должно было быть открыто". В связи с этим адвокаты подчеркивают, что их клиент не признает своей вины ни по одному из предъявленных обвинений.