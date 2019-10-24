Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Bloomberg: адвокаты Карлоса Гона потребовали снять с него все обвинения

По данным агентства, они называют экс-главу Nissan жертвой сговора между прокурорами, японским правительством и новым руководством компании

ТАСС, 24 октября. Адвокаты бывшего главы корпорации Nissan Карлоса Гона потребовали в четверг от прокуратуры снять с их подзащитного все обвинения, назвав дело против него предвзятым и политически мотивированным. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На эту тему
Экс-главе Nissan и Renault грозят тюрьма и миллионный штраф. В чем обвиняют Карлоса Гона

Оно ссылается на аргументы, направленные защитой Гона в суд в Токио, где рассматривается его дело. Как пишет агентство, адвокаты называют экс-главу Nissan жертвой сговора между прокурорами, японским правительством и новым руководством автогиганта.

"Судебные материалы демонстрируют, что открытое прокуратурой дело, которое с самого начала было политически мотивированным и предвзятым, полностью несостоятельно и идет вразрез с представленными доказательствами", - приводит Блумберг аргументы адвокатов, содержащиеся в направленных в суд документах. По словам защиты, уголовное дело против Гона "никогда не должно было быть открыто". В связи с этим адвокаты подчеркивают, что их клиент не признает своей вины ни по одному из предъявленных обвинений.

Теги
Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault
Реклама на ТАСС
В Подмосковье закрыли цех по производству контрафактного алкоголя
Стоимость фальсифицированной алкогольной продукции превысила 1 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС