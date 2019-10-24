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В Подмосковье закрыли цех по производству контрафактного алкоголя

Стоимость фальсифицированной алкогольной продукции превысила 1 млн рублей

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Цех по производству контрафактного алкоголя ликвидировали в Подмосковье. Стоимость алкоголя превысила 1 млн рублей, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области выявлен цех по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции, - сказала она. - В настоящее время деятельность цеха прекращена. В результате мероприятия из незаконного оборота изъята поддельная алкогольная продукция, которая передана на ответственное хранение уполномоченной организации".

Нелегальное производство располагалось на территории промышленной зоны в деревне Юрово Раменского района. "В ходе осмотра производственного помещения оперативники обнаружили действующую полуавтоматическую линию, 45 тыс. бутылок с готовой алкогольной продукцией, более 5 тыс. пластиковых канистр с этиловым спиртом, объемом по 5 л, 6 пластиковых емкостей по 10 куб. м с готовой для розлива спиртосодержащей жидкостью, более 46 тыс. единиц пустой стеклотары, 280 рулонов этикеток с наименованиями различных марок водки, а также коробки с пробками. Общая стоимость алкоголя составила свыше миллиона рублей", - добавила Петрова.

По ее словам, на момент проверки в цехе находились 14 уроженцев Северного Кавказа, которые в антисанитарных условиях разливали алкоголь без соответствующей лицензии. Всех граждан доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки").

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Россия
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