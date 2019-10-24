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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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Фигурант дела Арашукова дал признательные показания

Суд избрал Владимиру Козлову домашний арест, отметил собеседник агентства
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© Владимир Гердо/ТАСС, архив

ТАСС, 24 октября. /ТАСС/. Предприниматель Владимир Козлов, задержанный накануне в Ставрополе, дал признательные показания по делу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

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"Бизнесмен Козлов в ходе проведения с ним следственных действий дал признательные показания в рамках уголовного дела в отношении Арашукова и других фигурантов. Суд по ходатайству следствия избрал Козлову домашний арест", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что предприниматель признал вину в том, что совместно с другими фигурантами похищал газ. Таким образом, Козлов стал первым фигурантом, давшим признательные показания в рамках уголовного дела в отношении Арашуковых и других обвиняемых.

В Ленинском районном суде Ставрополя ТАСС подтвердили, что в отношении Козлова накануне была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Официальными комментариями следствия ТАСС пока не располагает.

В суде уточнили, что в среду был отправлен в СИЗО на два месяца двоюродный брат Рауфа Арашукова Беслан Арашуков. 25 октября суд изберет меру пресечения в отношении замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмеда Коцба. По словам другого источника в силовых структурах, все близкие родственники Арашуковых "давно покинули Россию". "Сейчас идут активные следственные действия в Карачаево-Черкессии", - отметил собеседник агентства. По его словам, следствие еще не выходило в суд с ходатайством об избрании ареста в отношении директора Ставропольского пивоваренного завода Виталия Белозерного, также задержанного в рамках этого уголовного дела, а информация о его аресте была ошибочной.

Как сообщил ранее ТАСС адвокат Артем Шарко, Беслану Арашукову предъявлены обвинения по ч. 2 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" и ч. 2 статьи 160 УК РФ ("Растрата"). Следствие считает родственника Арашуковых причастным к крупному хищению газа, общий ущерб по этому преступлению, по версии СК, составляет не менее 30 млрд рублей.

Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По делу задержан также его отец Рауль и еще ряд лиц.

Теги
РоссияАрашуков, Рауф РаулевичДела в отношении Рауфа и Рауля АрашуковыхАрашуков, Рауль Туркбиевич
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