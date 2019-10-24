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Обновлено 

Медведь напал на артиста цирка во время представления в Карелии

В цирке уточнили, что артист не пострадал

ТАСС, 24 октября. Медведь напал на арене на артиста цирка-шапито "Аншлаг" во время представления в городе Олонец в Карелии, сообщили ТАСС в цирке в четверг.

Инцидент произошел во время представления в среду. "Такое действительно случилось, неприятный инцидент, но с артистом все порядке, зрители тоже не пострадали. Во время нападения медведь был в наморднике, сбил его с ног, повалил, потом его отогнали от артиста", - сказала представитель цирка.

Она добавила, что цирк предоставляет площадку для представлений, а все сотрудники являются наемными. Медведь также принадлежал наемному сотруднику. "После этого мы решили расстаться с артистом, номер будет убран с программы. Серьезного ничего нет, с артистом все в порядке, с медведем все в порядке, никто его не убивает за это, потому что животное не виновато", - отметили в цирке.

По словам собеседницы агентства, инцидент мог произойти из-за того, что зрители использовали вспышки при фотосъемке, которые напугали животное.

Следственное управление СК РФ по республике начало доследственную проверку по сообщениям СМИ об инциденте в цирке.

По данным СК, в зале в момент инцидента было большое количество детей, а арена цирка не имела ограждения. "По предварительным данным, никто из зрителей не пострадал. Дрессировщик от оказания медицинской помощи отказался", - отметили в СК.

Как уточнили ТАСС в цирке, ограждения на арене действительно не было. "Обычно ограждение, когда тигры, львы, возможно, [в данном случае] это упущение администрации. Ну вот теперь будут только собачки, обезьяны, крупных животных нет. В любом случае сейчас вопрос о дальнейшей безопасности людей решается", - сказала собеседница агентства.

В новость внесены изменения (11:19 мск) - добавлены подробности.

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РоссияКарелия
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