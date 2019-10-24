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Хлопок газа произошел в жилом доме в Пермском крае

Два человека пострадали

ПЕРМЬ, 24 октября. /ТАСС/. Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в жилом двухэтажном многоквартирном доме в поселке Полазна Пермского края, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава края.

"Пострадали два человека, один находится в тяжелом состоянии, состояние второго уточняется. На месте работает фельдшер, реанимационная бригада", - сказала собеседница агентства.

По данным краевого ГУ МЧС, в результате хлопка газа эвакуированы 24 человека, из них 15 взрослых и девять детей. Горения в результате хлопка не произошло.

Теги
РоссияПермский край
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