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Предполагаемый виновник ДТП с восемью пострадавшими в Петербурге был в федеральном розыске

Водителя разыскивали за взятку, которую он дал сотрудникам ГИБДД в Ярославской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге с восемью пострадавшими, которое произошло накануне на пешеходном переходе, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки, он задержан, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Он находился в федеральном розыске", - сказал представитель ведомства. Его разыскивали за взятку, которую водитель дал сотрудникам ГИБДД в Ярославской области. Как уточнили в ведомстве, в настоящее время водитель задержан "в рамках нарушения миграционного законодательства".

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ДТП на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло 24 октября. Серый седан Volkswagen Polo врезался в белый кроссовер Renault Kaptur, который от удара перевернулся. Оба автомобиля после столкновения сначала оказались на пешеходном переходе, по которому на зеленый сигнал светофора шли люди, затем Volkswagen выехал на тротуар.

В управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что, по предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель Volkswagen решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе семеро пешеходов и женщина-водитель Renault, ее пришлось доставать из разбитой машины сотрудникам МЧС. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД"). В рамках расследования будут установлены все обстоятельства и причины аварии.

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РоссияСанкт-Петербург
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