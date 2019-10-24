Грузия доставила хакера Сумбаева на границу с Россией для экстрадиции

ТБИЛИСИ, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудники министерства юстиции Грузии доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускной пункт "Ларс" на грузино-российской границе для его дальнейшей экстрадиции на родину. Об этом в четверг заявила вице-премьер Грузии, министр юстиции Тея Цулукиани на брифинге после заседания правительства.

"В эти минуты господин Ярослав Сумбаев доставлен на "Ларс" . Через несколько минут он будет передан российской стороне", - сказала Цулукиани.

16 октября стало известно, что Цулукиани еще 30 сентября издала приказ об экстрадиции Сумбаева в РФ. Тбилисский городской суд в мае счел допустимой экстрадицию Сумбаева. На прошлой неделе глава Минюста сказала, что грузинская сторона даст обвиняемому разумный срок для обжалования решения об экстрадиции в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Хакера задержали в Тбилиси в ноябре 2018 года за незаконное ношение оружия, а также изготовление и использование фальшивого документа. Позже эти обвинения с него были сняты, однако дополнительная проверка показала, что он разыскивается Интерполом по запросу российских властей.

Сумбаев связан с убийством Евгении Шишкиной. По данным Интерпола, его и еще 28 человек в РФ обвинили в фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7, на чем они заработали 17 млн рублей. События относятся к 2013-2014 годам. Именно это дело, а также множество других резонансных случаев расследовала Шишкина, которую убили 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Московской области.

В марте в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении убийства были задержаны Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения и некий 17-летний житель Санкт-Петербурга. Им предъявлено обвинение по ст. 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") УК РФ. По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазизов, а посредником - 17-летний молодой человек.