Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Грузия доставила хакера Сумбаева на границу с Россией для экстрадиции

Ярослав Сумбаев доставлен на "Ларс", заявила вице-премьер Грузии, министр юстиции Тея Цулукиани
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

ТБИЛИСИ, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудники министерства юстиции Грузии доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускной пункт "Ларс" на грузино-российской границе для его дальнейшей экстрадиции на родину. Об этом в четверг заявила вице-премьер Грузии, министр юстиции Тея Цулукиани на брифинге после заседания правительства.

На эту тему

"В эти минуты господин Ярослав Сумбаев доставлен на "Ларс" . Через несколько минут он будет передан российской стороне", - сказала Цулукиани.

16 октября стало известно, что Цулукиани еще 30 сентября издала приказ об экстрадиции Сумбаева в РФ. Тбилисский городской суд в мае счел допустимой экстрадицию Сумбаева. На прошлой неделе глава Минюста сказала, что грузинская сторона даст обвиняемому разумный срок для обжалования решения об экстрадиции в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Хакера задержали в Тбилиси в ноябре 2018 года за незаконное ношение оружия, а также изготовление и использование фальшивого документа. Позже эти обвинения с него были сняты, однако дополнительная проверка показала, что он разыскивается Интерполом по запросу российских властей.

Сумбаев связан с убийством Евгении Шишкиной. По данным Интерпола, его и еще 28 человек в РФ обвинили в фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7, на чем они заработали 17 млн рублей. События относятся к 2013-2014 годам. Именно это дело, а также множество других резонансных случаев расследовала Шишкина, которую убили 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Московской области.

В марте в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении убийства были задержаны Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения и некий 17-летний житель Санкт-Петербурга. Им предъявлено обвинение по ст. 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") УК РФ. По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазизов, а посредником - 17-летний молодой человек.

Теги
ГрузияРоссия
Реклама на ТАСС
В Саратовской области зафиксировали выброс нефтепродуктов в Волгу с цементного завода
Площадь загрязнения у места сброса составила 50 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС