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В Саратовской области зафиксировали выброс нефтепродуктов в Волгу с цементного завода

Площадь загрязнения у места сброса составила 50 кв. м

САРАТОВ, 24 октября. /ТАСС/. Выброс нефтепродуктов в Волгу зафиксирован в городе Вольске Саратовской области на заводе по производству цемента, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

"Накануне было произведено обследование в районе организованного технического сброса завода "Холсим (Рус). На момент обследования производился сброс сточных вод с присутствием нефтепродуктов", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что площадь загрязнения у места сброса составила 50 кв. м, но шлейф из нефтепродуктов также поступает по течению вдоль города Вольска.

"Материалы о проведенной проверке переданы в Росприроднадзор для принятия дальнейшего решения", - добавила собеседница.

Группа компаний LafargeHolcim, представленная в 90 странах, является мировым лидером в производстве строительных материалов. Количество сотрудников группы по всему миру составляет 100 000 человек. Holcim Rus (ранее "Вольскцемент") - один из крупнейших заводов российской цементной промышленности.

Теги
РоссияСаратовская область
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