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Более 47 тыс. человек остались без света в Чечне из-за отключения трансформатора

ЧП произошло в Урус-Мартановском районе региона

ГРОЗНЫЙ, 24 октября. /ТАСС/. Дома более чем 47 тыс. жителей Урус-Мартановского района Чечни остались без электроснабжения из-за отключения трансформатора. Об этом сообщается во вторник на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"В 10:50 на подстанции 110 кВ "Горец" действием дифференциальной защиты трансформатора отключился трансформатор Т-1. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Урус-Мартановского района (около 47400 человек). Мощность отключенных потребителей - 14 МВт", - говорится в сообщении.

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РоссияЧечня
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