Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело сестер Хачатурян

Сестрам Хачатурян продлили запрет покидать свои дома и общаться друг с другом

Запрет продлен до 28 декабря

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 28 декабря меру пресечения в виде запрета определенных действий двум сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство удовлетворить, продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 28 декабря", - огласил решение судья.

По решению суда заседание проходило в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах следствия содержатся сведения о преступлениях против половой неприкосновенности сестер.

Сестрам предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом в обвинении следствие указывает, что их действия были спровоцированы действиями потерпевшего, их отца Михаила Хачатуряна. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны отца. Обвиняемые и их защитники знакомятся с 30 томами уголовного дела.

Тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе его дочери признали вину в убийстве, пояснив, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян, а 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда. Согласно избранной обвиняемым мере пресечения, они не могут покидать свои дома без разрешения следователя.

Теги
РоссияДело сестер Хачатурян
Реклама на ТАСС
Замглавы "Комитета за гражданские права" предъявили обвинение в покушении на мошенничество
Андрей Маяков обвиняется в покушении на мошенничество на 2,5 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС