Сестрам Хачатурян продлили запрет покидать свои дома и общаться друг с другом

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 28 декабря меру пресечения в виде запрета определенных действий двум сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство удовлетворить, продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 28 декабря", - огласил решение судья.

По решению суда заседание проходило в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах следствия содержатся сведения о преступлениях против половой неприкосновенности сестер.

Сестрам предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом в обвинении следствие указывает, что их действия были спровоцированы действиями потерпевшего, их отца Михаила Хачатуряна. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны отца. Обвиняемые и их защитники знакомятся с 30 томами уголовного дела.

Тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе его дочери признали вину в убийстве, пояснив, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян, а 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда. Согласно избранной обвиняемым мере пресечения, они не могут покидать свои дома без разрешения следователя.