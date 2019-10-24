Пожарные не обнаружили задымления в ТЦ "Смоленский пассаж"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Признаков задымления и возгорания в торговом центре "Смоленский пассаж" не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Все здание проверено по всем этажам, ни признаков задымления, ни возгорания не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что в здании по адресу: Смоленская площадь, 3, произошло задымление. Согласно данным из открытых источников, в этом здании находится ТЦ "Смоленский пассаж".

Информации об эвакуации не поступало.