Грузия передала России хакера Сумбаева

ТБИЛИСИ, 24 октября. /ТАСС/. Грузинские правоохранители на таможенно-пропускном пункте "Ларс" передали российским коллегам хакера Ярослава Сумбаева, тем самым процедура его экстрадиции на родину завершена. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии.

"Да, его [Сумбаева] уже передали. Таким образом, процедура экстрадиции завершена", - сказала сотрудница пресс-службы ведомства.

Грузинские правоохранители проводили процедуру экстрадиции с утра четверга. Они из Глданской тюрьмы №8, расположенной на окраине Тбилиси, доставили Сумбаева на ТПП "Ларс" (грузино-российская граница), где и передали его российской стороне. Адвокаты обвиняемого не раз требовали приостановить процедуру передачи Сумбаева в РФ, мотивируя это тем, что они обжаловали данное решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Глава грузинского Минюста Тея Цулукиани в четверг на заседании правительства обвинила юристов во лжи. Она продемонстрировала журналистам решение ЕСПЧ от 6 сентября текущего года, в котором говорится, что ЕСПЧ против приостановления процедуры экстрадиции Сумбаева в РФ. Цулукиани считает, что адвокаты хакера преднамеренно скрыли от общества письмо от ЕСПЧ, чтобы ввести людей в заблуждение.

Дело Сумбаева

Хакера задержали в Тбилиси в ноябре 2018 года за незаконное ношение оружия, а также изготовление и использование фальшивого документа. Позже эти обвинения с него были сняты, однако дополнительная проверка показала, что он разыскивается Интерполом по запросу российских властей.

Сумбаев связан с громким убийством следователя Евгении Шишкиной. По данным Интерпола, его и еще 28 человек в РФ обвинили в фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7, на чем они заработали 17 млн рублей. События относятся к 2013-2014 годам. Именно это дело, а также множество других резонансных случаев расследовала Шишкина, которую убили 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Московской области.

В марте в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении убийства были задержаны Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения и некий 17-летний житель Санкт-Петербурга. Им предъявлено обвинение по ст. 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") УК РФ. По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазизов, а посредником - 17-летний молодой человек.