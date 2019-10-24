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В Башкирии умер 12-летний подросток

Правоохранительные органы прорабатывают две версии трагедии: суицид и несчастный случай

УФА, 24 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Башкирии проводит доследственную проверку в связи со смертью 12-летнего подростка. Тело погибшего обнаружили в квартире, где жил мальчик, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами СК России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по факту смерти 12-летнего жителя города Октябрьский. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, кроме суицида прорабатывается версия несчастного случая.

Теги
РоссияБашкортостан
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