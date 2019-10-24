Обманувшие жителей Волгограда на 39 млн рублей лжериелторы приговорены к колонии

ВОЛГОГРАД, 24 октября. /ТАСС/. Суд Волгограда приговорил к колонии двух лжериелторов, мошеннические действия которых причинили ущерб жителям области на сумму более чем 39 млн рублей, сообщила ТАСС в четверг старший помощник прокурор Волгоградской области Оксана Черединина.

"Приговором Дзержинского районного суда Волгограда 42-летняя Ирина Ирикинова и 27-летняя Ольга Аржанова признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). Выдавая себя за риелторов, они получили от 77 граждан более 39 млн рублей. Обе приговорены к колонии общего режима", - сказала она.

Вину в содеянном лжериелторы полностью признали. Ирикинова приговорена к шести годам лишения свободы, Аржанова - к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания обеим назначены штрафы в размере по 500 тыс. рублей, уточнила Черединина.

Установлено, что сообщницы в период с 2015 по 2017 годы под видом оказания риелторских услуг привлекали денежные средства от населения якобы для приобретения квартир по низкой стоимости. Они сообщали потенциальным клиентам, что снижение стоимости жилья будет возможно, в частности, за счет государственных программ. Для получения так называемых муниципальных квартир лжериелторы предлагали внести часть денежных средств, по их словам, предназначавшихся для дальнейшей передачи сотрудникам органов местного самоуправления, пояснила собеседница агентства.

"После получения согласия с гражданином заключался предварительный договор купли-продажи квартиры, который в установленном законодательством порядке не регистрировался. Лжериелторы показывали людям взятые из интернета фотографии различных квартир, и те передавали им деньги. Мошенницы осознавали невозможность исполнения взятых на себя обязательств, поскольку фактически поиском жилья не занимались, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению", - добавила старший помощник прокурора.