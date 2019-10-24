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В Тюмени пожилой мужчина умер в холле поликлиники

Сотрудники медицинского учреждения и прибывшая бригада скорой помощи безуспешно пытались реанимировать пенсионера

ТЮМЕНЬ, 24 октября. /ТАСС/. В Тюмени пенсионер потерял сознание и умер в холле поликлиники. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"Пожилой мужчина упал в холле поликлиники №3 Тюмени. Медицинские работники учреждения провели необходимые мероприятия по возобновлению сердечной деятельности, которые продолжила бригада скорой помощи, прибывшая в течение 15 минут по экстренному поводу", - сообщили в пресс-службе.

Реанимационные мероприятия проводились в течение 45 минут, но спасти мужчину не удалось. Причину смерти установит экспертиза.

Теги
РоссияТюменская область
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