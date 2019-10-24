Найденные в прицепе грузовика в Англии 39 погибших были гражданами КНР

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Все 39 человек, тела которых были в среду обнаружены в прицепе грузовика в Эссексе, по оценкам британской полиции, были гражданами Китая. Об этом говорится в сообщении, распространенным в четверг пресс-службой полицейского управления графства Эссекс.

"Было установлено, что среди погибших восемь женщин. Есть основания полагать, что все они являются гражданами Китая. По подозрению в убийстве задержан один человек, который продолжает оставаться под стражей", - сказано в сообщении. В полиции также уточнили, что все погибшие - совершеннолетние, тогда как ранее сообщалось, что среди них был один подросток.

За последние сутки полиция провела обыски по трем адресам в североирландском графстве Арма, на территории которого, по данным вещательной корпорации Би-би-си, проживает единственный подозреваемый. Британские СМИ сообщают, что это водитель грузовика - 25-летний житель Северной Ирландии по имени Мо Робинсон, однако следствие официально этого не подтверждает. Полицейские изучают возможную причастность молодого человека к деятельности группировок, специализирующихся на перевозке нелегальных мигрантов в Европу.

В настоящий момент личности погибших и обстоятельства их смерти устанавливаются. В качестве предварительной причины британские СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

Ранее в полиции графства Эссекс сообщили, что прицеп грузовика прибыл в страну из бельгийского порта Зебрюгге. Тела были обнаружены через полтора часа после того, как он пересек британскую границу. По данным следователей, сам тягач при этом прибыл из Дублина. Ранее МИД Болгарии сообщил, что грузовик марки "Скания" был зарегистрирован в Варне на имя фирмы, принадлежавшей ирландской гражданке. Премьер-министр страны Бойко Борисов заявил, что транспортное средство покинуло территорию Болгарии в 2017 году и больше туда не возвращалось. Премьер Ирландии Лео Варадкар пообещал, что британским следователям будет оказано содействие в их работе.

23 октября полиция Эссекса сообщила об обнаружении 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс в графстве Эссекс.

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