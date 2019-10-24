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Источник: у сбежавшего из-под домашнего ареста участника "Нового величия" сломался браслет

Собеседник ТАСС заявил, что Сергей Гаврилов воспользовался возникшей неполадкой и успел за это время покинуть Россию

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Сергей Гаврилов сумел сбежать из-под домашнего ареста, покинуть территорию РФ и попросить политического убежища на Украине, поскольку браслет на его ноге не сработал. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и спокойно покинул территорию Российской Федерации, так как браслет, который был на нем закреплен, не сработал. Поэтому контролирующие органы не знали о его побеге", - сказал собеседник агентства. По его словам, Гаврилову удалось за это время сесть на автобус и выехать из России именно по причине сломанного браслета. По словам одного из защитников, Гаврилов обесточил квартиру перед побегом.

Ранее сообщалось, что Сергей Гаврилов перед очередным заседанием в Люблинском районном суде Москвы покинул территорию РФ и попросил политического убежища у властей Украины. В четверг он не явился на заседание в Люблинский суд. Как ожидается, сотрудники ФСИН в ближайшее время инициируют изменение ему меры пресечения.

Участников "Нового величия" обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Уголовное дело Павла Ребровского, осужденного к 2,5 года колонии, поступило в Люблинский суд для нового рассмотрения после отмены приговора. Помимо Ребровского, в марте этого года был приговорен к 2 годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.

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Молния
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