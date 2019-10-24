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Обновлено 

Российскому капитану севшего на мель судна в Швеции выписали штраф

Его отпустили из-под стражи

ТАСС, 24 октября. Гражданин РФ, капитан грузового судна Baltic Carrier, севшего в конце сентября на мель у берегов шведского Хельсингборга (провинция Сконе), приговорен судом к штрафу и отпущен на свободу. Об этом сообщили в четверг ТАСС в суде шведского Мальмё, где рассматривалось дело.

"Он был приговорен судом за употребление алкоголя на борту и халатность при управлении судном к штрафу в размере 5 тыс. шведских крон (€465 - прим. ТАСС). Но эта сумма была компенсирована тем, что он провел в заключении 29 дней, так что выплачивать штраф ему не нужно. Он уже отпущен из-под стражи и может вернуться на родину", - сказал судья Якуб Хейстер.

Судно село на мель 25 сентября из-за уснувшего за штурвалом капитана. По данным мониторингового сервиса Marine Traffic, судно следовало из российского города Светлый (Калининградская область) в шведский Линчёпинг (провинция Эстергётланд). Морские власти Швеции не зафиксировали повреждений судна.

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