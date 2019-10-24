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Котельная загорелась на территории монастыря в Ленобласти

Один человек пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в здании газовой котельной на территории подворья женского монастыря в поселке Вартемяги в Ленинградской области, пострадал один человек, сообщили ТАСС в областном главке МЧС.

"Сообщение о возгорании поступило в 13:34 мск. На место были направлены силы и средства для тушения, в настоящее время работы продолжаются. Пострадал один человек, мужчина", - сказал представитель ведомства.

В поселке расположено подворье Иоанновского ставропигиального женского монастыря. Сам монастырь расположен в Петербурге. В подворье находится один из храмов монастыря и другие помещения, принадлежащие религиозной организации.

В новость внесена правка (15:02 мск) -  уточняется название поселка

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РоссияЛенинградская область
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