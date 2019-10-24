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Правозащитник Маяков не признал в суде вину в покушении на мошенничество

Он считает свое уголовное дело провокацией против "Комитета за гражданские права"
Здание Бабушкинского суда Москвы Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Здание Бабушкинского суда Москвы
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя "Комитета за гражданские права" Андрей Маяков не признает вину в покушении на мошенничество и считает свое уголовное дело провокацией против этой организации. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Бабушкинского суда Москвы, где решается вопрос об аресте Маякова.

"Меня обвиняют в покушении на мошенничество, то есть я якобы знал, что не могу оказать потерпевшему услуги и обещал их оказать. Но я ему ничего не обещал и не оформлял с ним никаких договоров. Какая же может быть моя вина?" - сказал он.

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