На начальника отдела полиции речного порта Волгограда завели дело о халатности

ВОЛГОГРАД, 24 октября. /ТАСС/. Начальник линейного отдела полиции речного порта Волгограда линейного управления МВД России на транспорте Анатолий Климов стал фигурантом уголовного дела в связи с гибелью 11 человек в катамаране на Волге 11 июня 2018 года. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы облсуда Александр Тюменцев.

"Постановление следователя Южного следственного управления на транспорте СК РФ о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) в отношении начальника линейного отделения полиции в речном порту Волгограда Анатолия Климова признано законным и обоснованным", - сказал Тюменцев.

Он уточнил, что ранее Центральный райсуд Волгограда по жалобе Климова отменил это постановление. Однако апелляционное представление следователя в четверг Волгоградским областным судом удовлетворено, а решение райсуда о прекращении уголовного дела отменено. По мнению следствия, Климов знал, что владелец катамарана Хахалев не имел документов на управление маломерным судном "Елань", но не отстранил его от управления транспортным средством, что повлекло гибель людей.

Вечером 11 июня 2018 года на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение буксируемой баржи с прогулочным катамараном "Елань", на борту которого находились 16 человек при разрешенной вместимости 12 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний. По данным следствия, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. По предварительным данным, столкновение произошло по вине владельца катамарана, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полностью игнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы с баржи.

В настоящее время по этому делу в Дзержинском районном суде проходят судебные заседания в отношении начальника отдела и инспектора волгоградского ГИМС, в Ворошиловском районном суде Волгограда слушается дело в отношении владельца лодочной станции, откуда вышел катамаран 11 июня прошлого года. Также рассматривается уголовное дело в отношении погибшего владельца катамарана Дмитрия Хахалева. Его родственники возражали против прекращения уголовного дела в связи с его смертью, так как считают его невиновным.