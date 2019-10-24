Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов российских банков, в том числе Сбербанка. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе спецоперации сотрудниками МВД России при содействии службы безопасности ПАО "Сбербанк" выявлен и задержан злоумышленник, подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка", - сказала она.

По ее словам, мужчина является сотрудником ООО "Национальная служба взысканий". "Установлено, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом Антон 2131. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ ("Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налoговую или банковскую тайну"). Он доставлен в органы полиции для проведения следственных действий", - сказала Волк, отметив, что санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком на пять лет.

5 октября Сбербанк сообщал, что завершил внутреннее расследование, связанное с утечкой данных по кредитных картам клиентов. В результате расследования был выявлен сотрудник, пытавшийся похитить клиентскую информацию. В банке отмечали, что дальнейшая угроза утечки клиентских данных отсутствует. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что кредитная организация планирует "кардинально усилить" контроль доступа сотрудников к системам банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора. 23 октября издание "Коммерсантъ" сообщило о новой утечке персональных данных в Сбербанке, однако в самом банке факт утечки опровергли.