Следствие отпустило под подписку фигуранта дела экс-сенатора Арашукова

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Следственный комитет избрал подписку о невыезде и надлежащем поведении в качестве меры пресечения для главного инженера Ставропольского пивоваренного завода Виталия Белозерного, задержанного ранее по делу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Тангян.

"Моего подзащитного отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Он подозревается в том, что в сговоре похищал газ у "Межрегионгаза", чтобы функционировал пивоваренный завод, - сказал защитник, уточнив, что вину Белозерный не признает. - Он допрошен в качестве подозреваемого по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")".

В среду, 23 октября был отправлен в СИЗО на два месяца другой фигурант дела, двоюродный брат отца сенатора Беслан Арашуков. 25 октября суд изберет меру пресечения замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмеду Коцбе. Кроме того, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, предприниматель Владимир Козлов, задержанный накануне в Ставрополе в рамках этого дела, дал признательные показания, активно сотрудничает со следствием и отправлен под домашний арест. По данным собеседника агентства, бизнесмен признал вину в том, что совместно с другими фигурантами похищал газ. Козлов стал первым фигурантом, давшим признательные показания в рамках уголовного дела в отношении Арашуковых.

Как сообщил ранее ТАСС адвокат Артем Шарко, Беслану Арашукову предъявлены обвинения по статьям 210 и 160 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем" и "Растрата"). Следствие считает его причастным к крупному хищению газа, общий ущерб по этому преступлению, по версии СК, составляет не менее 30 млрд рублей.