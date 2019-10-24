Сотрудники колонии в Татарстане поймали кошку-наркокурьера

КАЗАНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудники исправительной колонии №10 в Татарстане поймали кошку в ошейнике, где, предположительно, находилось наркотическое вещество. Об этом сообщается на официальном сайте управления ФСИН по республике.

Кошку и изъятое вещество передали полицейским для дальнейшей экспертизы, обстоятельства инцидента выясняются.

Как уточнили в ведомстве, в 2010 году в той же колонии зафиксировали аналогичный случай. Сотрудники ИК-10 поймали кошку с героином в ошейнике. Животное бежало к своему хозяину - осужденному, отбывавшему наказание в колонии. Выяснилось, что он в течение долгого времени приручал местную кошку и отправил ее на волю с одним из освобождавшихся.

Подельники осужденного несколько дней не кормили животное, а затем отпустили недалеко от колонии с наркотическим веществом в ошейнике. Голодная кошка прибежала к хозяину, ее поймали сотрудники учреждения.