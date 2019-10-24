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Обвиняемый в хищении арматуры со стройки космодрома Восточный получил 3,5 года колонии

Мужчина вывез со стройплощадки космодрома металлические изделия на более чем 43 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 октября. /ТАСС/. Мужчина, который обвинялся в хищении металлоконструкции на 43 млн рублей со стройки космодрома Восточный, получил 3,5 года колонии. Об этом в четверг сообщается на сайте Свободненского городского суда Амурской области.

"Приговором суда Зонову было назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, его осудили по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

"Учитывая, что часть похищенного имущества была возвращена ООО "УМС", суд взыскал с Зонова невозмещенный материальный ущерб в пользу ООО "Управление механизации строительства" в размере 28 934 689 рублей", - добавили в пресс-службе.

По версии следствия, в 2018 году Геннадий Зонов, работая на космодроме руководителем обособленного подразделения "Углегорск", организовал демонтаж и вывоз со строительной площадки вверенных ему металлоконструкций и арматуры, принадлежащих ООО "УМС", чтобы продать их как металлолом. Организовать процесс Зонов решил с помощью наемных рабочих. С 2018 года по 2019 год Зонов вывез со стройплощадки космодрома металлические изделия на более чем 43 млн рублей.

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Россия
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