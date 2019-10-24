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Расследование теракта в метро Петербурга
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Судебное следствие по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга завершено

Ни один из 11 обвиняемых не признал свою вину
У станции метро "Сенная площадь", 3 апреля 2017 Артем Процюк/ТАСС
Описание
У станции метро "Сенная площадь", 3 апреля 2017
© Артем Процюк/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в четверг завершил судебное следствие по делу о взрыве в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года, сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Марат Сагитов.

"Судебное следствие завершено", - сказал защитник.

На следующей неделе участники процесса перейдут к прениям сторон. В понедельник в суде выступит государственный обвинитель.

Перед судом предстали 11 обвиняемых по делу о теракте: Аброр Азимов, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов. Ни один из обвиняемых свою вину в рамках судебного следствия не признал.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", однако ее своевременно нашли и обезвредили. Вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения.

Теги
РоссияРасследование теракта в метро Петербурга
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