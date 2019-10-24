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В Нижегородской области нашли двух пропавших детей

Они были найдены сотрудниками полиции

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Полицейские разыскали 15-летнего подростка и 10-летнего мальчика, которые 21 октября ушли из дома в городе Кулебаки Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Оба были найдены сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе.

В среду в группе поисково-спасательного центра "Рысь" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о пропаже двух несовершеннолетних, которые ушли из дома и не вернулись, к поискам подключились сотрудники полиции.

Теги
РоссияНижегородская область
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