В Нижегородской области нашли двух пропавших детей

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Полицейские разыскали 15-летнего подростка и 10-летнего мальчика, которые 21 октября ушли из дома в городе Кулебаки Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Оба были найдены сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе.

В среду в группе поисково-спасательного центра "Рысь" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о пропаже двух несовершеннолетних, которые ушли из дома и не вернулись, к поискам подключились сотрудники полиции.