МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Осужденная в США россиянка Мария Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы. Предполагается, что она выйдет на свободу 25 октября, после чего будет депортирована в Россию, сообщил ТАСС официальный представитель Бутиной в Москве Александр Ионов.

"Она позвонила вчера последний раз. Она сказала, что документы подписала на освобождение и на депортацию. Вчера подписала документы на освобождение, а месяц назад на депортацию. Мы ее ждем", - сказал Ионов.

Он добавил, что 25 октября в 08:00 по местному времени (13:00 мск) ее выпустят из тюрьмы. Далее Бутину перевезут в один из городов США, откуда отправят в Россию. Ионов не исключил возможности, что она может быть депортирована на родину из Нью-Йорка. "Ее должны перевезти в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка она должна вылететь в Россию. Сколько времени на это понадобится, мы пока не знаем. Этим занимается миграционная служба США,... если все будет хорошо, и ей новых обвинений не предъявят, мы планировали, что в течение трех дней она вылетит оттуда", - отметил собеседник агентства.

Как уточнил ТАСС американский адвокат, защитник россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко Алексей Тарасов, который знаком с порядком депортации из США, билеты на рейс для выдворяемых обычно покупает американская иммиграционная служба, однако только до первого города страны прибытия. По мнению эксперта, рейс, скорее всего, будет прямой из США до России. При этом, по его словам, документы депортируемых, согласно имеющейся практике, хранятся у капитана воздушного судна для передачи в правоохранительные органы страны назначения.

Также Тарасов добавил, что после депортации Бутину могут ограничить во въезде в США. "Ограничения могут быть разные (на въезд в США): пять или 10 лет. В связи с совершением преступления этот срок может быть и 20 лет, есть и пожизненный запрет", - отметил он.