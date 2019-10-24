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Ветеринары опровергли информацию о гибели животных в тюменской деревне от гаффской болезни

Специалисты отметили, что, несмотря на слухи о гибели собак и кошек, местные жители не предоставили ни одного трупа животного для исследования

ТЮМЕНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Информация о гибели домашних животных, которую могла спровоцировать гаффская болезнь в деревне Ачиры Тюменской области не соответствует действительности. Об этом в четверг ТАСС сообщил начальник регионального управления ветеринарии Вадим Шульц.

22 октября среди жителей деревни Ачиры была зарегистрирована редкая гаффская болезнь. Сейчас диагноз подтвержден у восьми человек, двое из которых находятся в реанимации. При этом местные СМИ сообщили о случаях внезапной и массовой гибели собак и кошек.

"Комиссия, в которую вошли специалисты Роспотребнадзора Тюменской области, ветеринары и врачи, выехала в деревню Ачиры 22 октября. Одновременно с обходом и обследованием населения сотрудники регионального управления ветеринарии начали проверку информации о якобы прошедшем в деревне море домашних животных. Информация осталась на уровне слухов, так как ни одного трупа животного, для проведения исследования нам предоставлено не было", - сказал Щульц.

По его словам Шульца, последняя документально подтвержденная гибель собак в деревне произошла в сентябре 2016 года. Проведенные тогда клинические исследования показали, что причиной смерти стал вирусный энтерит.

Гаффская болезнь - остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих. В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.

Теги
РоссияТюменская область
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