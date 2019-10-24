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СМИ: из-за сильных дождей на Шри-Ланке погибли шесть человек

По данным агентства "Синьхуа", 1600 человек пришлось эвакуировать

ТАСС, 24 октября. По крайней мере шесть человек погибли, более 1600 эвакуированы из-за наводнений, вызванных сильными дождями в Центральной и Северо-Западной провинциях Шри-Ланки. Об этом в четверг сообщает агентство "Синьхуа".

По его информации, стихия в той или иной степени затронула 8000 человек, 1600 были эвакуированы в безопасные места.

Центр чрезвычайных ситуаций Шри-Ланки предупредил об опасности возникновения оползней в горных районах. Сильные дожди, по словам ланкийских метеорологов, продолжатся в ближайшие дни.

Теги
Шри-Ланка
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