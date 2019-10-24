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Источник: в главный офис Сбербанка в Москве поступило сообщение об угрозе минирования

На место направили сотрудников экстренных служб

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в главное отделение Сбербанка на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в экстренных службах.

"В главный офис Сбербанка на улице Вавилова, дом 19, направлены сотрудники экстренных служб, идет проверка сообщения об угрозе взрыва", - сообщил собеседник агентства.

С сентября 2017 года в школы, вузы, торговые центры и административные здания в Москве и других городах России поступают сообщения о минировании. Во всех случаях информация об угрозе взрывов была проверена профильными ведомствами. Пока ни по одному адресу опасных для жизни предметов найдено не было.

Теги
Россия
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