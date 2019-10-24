Депутат воронежской гордумы объявлен в федеральный розыск

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Депутат Воронежской городской думы Олег Турбин объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве в отношении компании "Воронежская горэлектросеть". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Воронежской области.

"На основании постановления следователя СУ СК по Воронежской области обвиняемый Олег Турбин сотрудниками полиции объявлен в федеральный розыск", - сказала собеседница агентства, она также подтвердила, что Турбин проходит по делу "Воронежской горэлектросети".

По версии следствия, с 2014 года по 2018 год руководство "Воронежской горэлектросети" через фирмы-однодневки изготовило фиктивные документы, по которым они якобы выполнили работы на общую сумму 600 млн рублей. После этого фирмы подали иски в Арбитражный суд Воронежской области о взыскании денег с "Воронежской горэлектросети", их требования были удовлетворены судом. В ряде региональных СМИ появилась информация, что компания Турбина приобрела право требования денежных средств от "Воронежской горэлектросети" за выполненные проектные, ремонтные и подрядные работы, а также за поставленные товары.

6 февраля 2019 года бывший генеральный директор компании "Воронежская горэлектросеть" Руслан Кочетов был задержан, а затем арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках дела также были арестованы экс-заместитель гендиректора "Воронежской горэлектросети" Мария Аркатова и бывший руководитель компании Александр Гаврилин. 2 октября Ленинский районный суд Воронежа освободил Кочетова и Аркатову из-под домашнего ареста.

Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть" создано в 2018 году путем приватизации одноименного муниципального предприятия. Является крупнейшей территориальной сетевой организацией Воронежа, занимает около 70% рынка обеспечения электроэнергией юридических и физических лиц. С 2015 года по июнь 2018 года должность генерального директора занимал Александр Гаврилин. После его ухода компанией временно руководила Мария Акатова. С осени 2018 года гендиректором стал Руслан Кочетов, он был снят с поста уже после ареста.