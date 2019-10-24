Суд отправил в СИЗО водителя маршрутки после ДТП с 16 пострадавшими в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Суд в Петербурге заключил под стражу водителя маршрутки, задержанного после аварии на улице Десантников, где в минувшие выходные маршрутка столкнулась с трамваем и пострадали 16 человек. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня по ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД России судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в распространенном управлением сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Трамвай и маршрутка К-235 столкнулись на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе 20 октября. Маршрутка после столкновения перевернулась на бок. Среди 16 пострадавших пассажиров маршрутки трое детей, никто из пассажиров трамвая не пострадал. По предварительным данным ГУ МВД, маршрутка двигалась на красный сигнал светофора.

Компания "Третий парк", которой принадлежит маршрутное такси, проводит проверку по факту ДТП. Прокуратура Петербурга также организовала проверку после аварии.