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Начальник больницы ФСИН в Челябинской области задержан по делу о наркотиках

Возбуждено уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Челябинской области задержали начальника лечебно-исправительного учреждения №9 ГУФСИН. В отношении него и двух местных жителей возбуждено дело о попытке сбыть в колонии свыше 10 граммов наркотиков, сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По данным следствия, 21 октября в одном из гаражных кооперативов города Кусы сотрудниками ФСБ были задержаны двое местных жителей, которые через начальника лечебно-исправительного учреждения №9 должны были передать наркотические вещества весом более 10 гр на территорию данного исправительного учреждения. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 228.1 ("Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере") УК РФ. Подозреваемые задержаны. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Теги
РоссияЧелябинская область
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