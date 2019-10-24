В ДТП в Башкирии погиб один человек

УФА, 24 октября. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на участке трассы Дюртюли - Суккулово в Башкирии, один человек погиб, пятеро доставлены в медучреждение. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления ГИБДД по республике.

"Авария произошла около 19:00 (17:00 мск) на 30-м км автодороги Дюртюли - Суккулово, столкнулись встречные ВАЗ-2115 под управлением 29-летнего местного жителя и Chevrolet Cruze, за рулем которой находилась 38-летняя уфимка. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, его четыре пассажира доставлены в больницу для осмотра. Из "Шевроле" в медучреждение доставлен 12-летний мальчик", - отмечается в сообщении.

На месте ДТП работают полиция и другие службы, подробности инцидента уточняются, отметили в ведомстве.