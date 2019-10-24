Суд приговорил к пяти годам колонии экс-министра строительства Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Промышленный районный суд Ставрополя приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игоря Васильева за злоупотребление должностными полномочиями, передает корреспондент ТАСС из сала суда.

"<...> Назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласил приговор судья.

По данным суда и следствия, Васильев использовал механизм введения режима ЧС для избежания аукционов по контрактам на ремонт дорог, контракты заключали с аффилированными компаниями. Бывший чиновник обвинялся по трем эпизодам злоупотребления должностными полномочиями - по Андроповскому и Предгорному районах, а также по городу Кисловодску. Обвинение просило назначить наказание Васильеву в виде лишения свободы сроком на пять лет и три месяца колонии общего режима.

14 июля 2017 года по месту жительства и месту работы Васильева прошли обыски в рамках расследования преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), предусматривающей лишение свободы на срок до семи лет. В июле 2017 года экс-министр был помещен под домашний арест, мера пресечения была изменена на арест в ноябре 2017 года по ходатайству следствия.