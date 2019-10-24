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По факту отравления заключенных "Матросской Тишины" возбуждено дело

По версии следствия, трое заключенных отравились наркотиками

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено по факту отравления заключенных под стражу в СИЗО-1 ("Матросская Тишина"). Об этом сообщает прокуратура столицы в четверг.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ ("Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в следственном изоляторе"), а также по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Прокурорская проверка показала, что трое заключенных отравились наркотическими веществами.

"Таким образом, установлен факт осуществления незаконного оборота наркотических средств на режимной территории следственного изолятора", - сообщили в прокуратуре.

В связи с этим начальнику УФСИН России по Москве внесено представление об устранении нарушений, а также причин и условий способствующих им.

18 октября в УФСИН по Москве сообщили, что 17 октября в "Матросской Тишине" во время проверки были выявлены четверо арестованных с признаками опьянения. Их направили в одну из больниц для для обследования и оказания медпомощи. При этом в УФСИН сообщили, что, как показала экспертиза, причиной отравления стало применение не наркотиков, а медицинского препарата "Баклофен", который используется при инсультах, спазмах, а также в лечении алкоголизма. Лекарство имеет сильнодействующий эффект.

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Россия
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