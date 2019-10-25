В Японии похищен бриллиант ценой почти в $2 млн

ТОКИО, 25 октября. /ТАСС/. Бриллиант рыночной ценой около 200 млн иен ($1,8 млн) похищен с выставки драгоценностей в японской Иокогаме. Как сообщила в пятницу полиция, момент кражи зафиксировать не удалось, похитители неизвестны.

Бриллиант в 50 карат, передает информационное агентство Kyodo, демонстрировался среди прочих драгоценностей на ювелирной экспозиции в выставочном центре "Пасифико Иокогама". Непосредственно перед ее закрытием в четверг служитель обнаружил исчезновение камня. Витрина, где он находился, оказалась незапертой.

По мнению полиции, бриллиант был похищен за очень короткий промежуток времени. Следствие полагает, что похитители действовали группой и, возможно, имели сообщников среди персонала выставочного зала.

Предыдущее громкое ограбление в Токио произошло в ноябре 2015 года, когда трое мужчин совершили налет на ювелирную лавку фешенебельной фирмы Harry Winston. Они разбили витрины и похитили драгоценностей примерно на $1 млн. Полиция на основе данных видеонаблюдения и других сведений установила личности налетчиков, которые предположительно являются гражданами Великобритании. Подозреваемые объявлены в международный розыск, но найти их до сих пор не удалось.