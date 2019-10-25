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На Сахалине умер мужчина, пострадавший при нападении медведя

Животное набросилось на двух человек в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 октября. Мужчина, ставший жертвой медведя на острове Кунашир Большой Курильской гряды (Сахалинская область), в пятницу утром от полученных травм умер в Сахалинской областной больнице. Об этом сообщили ТАСС в медучреждении.

"Врачи сделали все возможное, но не смогли спасти жизнь мужчины, так как травмы оказались слишком серьезными", - сообщил собеседник агентства.

Утром 18 октября медведь набросился на двух человек в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир. Пострадавшие были госпитализированы. Один из них находился в очень тяжелом состоянии. Второй мужчина получил не опасные для жизни травмы.

Вечером того же дня пострадавшего, находящегося в очень тяжелом состоянии, транспортировали вертолетом в Южно-Сахалинск. На Курилы за ним была направлена бригада в составе врача-реаниматолога и фельдшера. Жизнь пациента на борту поддерживалась с помощью аппарата искусственной вентиляции легких и медикаментозной терапии. В Сахалинской областной больнице мужчине провели комплекс диагностических мероприятий, через несколько часов хирурги приступили к первой операции.

Теги
РоссияСахалинская область
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