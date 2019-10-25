NBC: не менее 50 тыс. человек эвакуируют из-за лесных пожаров в Калифорнии

ТАСС, 25 октября. По меньшей мере 50 тыс. человек получили распоряжение об обязательной эвакуации из-за лесных пожаров в Калифорнии. Об этом в четверг сообщил телеканал NBC со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес.

По данным телеканала, эвакуация затронула округ Каньон города Санта-Кларита, расположенного к северу от Лос-Анджелеса.

Как отмечает издание Deadline, в настоящее время пожар распространился на территорию в 5 тыс. акров (около 2 тыс. га.). Более 200 пожарных принимают участие в тушении огня.