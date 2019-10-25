В Красноярском крае возбудили дело из-за рубки леса с ущербом почти 9 млн рублей

ТАСС, 25 октября. В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за незаконной рубки леса, которая причинила ущерб более 8,9 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД региона.

"Полицейскими установлено, что индивидуальный предприниматель в сфере переработки древесины, осуществляя свою хозяйственную деятельность, вблизи деревни Елизаветка Нижнеингашского района совершил незаконную рубку деревьев породы: пихта, кедр, осина, береза общим объемом более 1,5 тыс куб. м. Сумма причиненного ущерба составила более 8 млн 960 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ ( "Незаконная рубка лесных насаждений"). Максимальное наказание за подобное преступление предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.