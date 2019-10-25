Подростки обстреляли автобусы в Тобольске из пневматического оружия

ТЮМЕНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Подростки 2004 года рождения обстреляли как минимум два автобуса в Тобольске в Тюменской области. Пассажиры не пострадали. Проверяется причастность подростков к другим подобным инцидентам, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе УМВД Тюменской области.

"Первое сообщение [о нападении] от пассажирского перевозчика Тобольска Тюменской области поступило в правоохранительные органы 18 октября. Последние из них были зафиксированы позавчера: сразу два факта нападения на общественный транспорт. Таким образом, на сегодняшний момент мы можем говорить о шести официально зарегистрированных случаях нападения на общественный транспорт, пострадавших нет. В ходе оперативных мероприятий были выявлены двое несовершеннолетних подростков 2004 года рождения, которые обстреливали автобусы из пневматического пистолета. Их родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время проверяется причастность подростков к другим аналогичным инцидентам, произошедшим в городе.