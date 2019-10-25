В ХМАО горит частично расселенный жилой дом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 октября. /ТАСС/. Пожар возник в частично расселенном жилом доме в поселке Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Поселок Белый Яр располагается в 10 км от Сургута в Сургутском районе. В поселке проживает около 17 тыс. человек.

"В пятницу в 07:59 по местному времени (05:59 мск) поступило сообщение о возгорании в жилом частично расселенном доме. Это двухэтажный 16-квартирный дом. Через две минуты к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Идет горение квартиры на втором этаже с выходом на кровлю", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из дома эвакуировано десять человек - семь взрослых и трое детей. "Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет", - уточнил представитель ведомства и добавил, что площадь пожара уточняется.

На месте пожара работают 24 человека и шесть единиц техники.