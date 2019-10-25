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В Волгоградской области изъяли более 9 тыс. л нелегального алкоголя

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы

ТАСС, 25 октября. Полиция на хуторе под Урюпинском Волгоградской области изъяла более 9 тыс. л нелегального алкоголя, возбуждено уголовное дело, сообщается в пятницу на сайте МВД области.

"В ходе досмотра транспортного средства оперативники обнаружили 22 двухсотлитровые бочки, содержимое которых было направлено на исследование. Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что в емкостях находится спиртосодержащая жидкость. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ - "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", - говорится в сообщении.

В ходе дальнейшего обыска полицейские обнаружили 20 пластиковых бочек объемом 200 л, 60 стеклянных полулитровых бутылок с этикетками известного товарного знака, 180 пластиковых пятилитровых канистр. Также изъяты 800 пустых пятилитровых канистр, крышки от них, упаковки с красителями и пищевыми концентратами.

Подозреваемый задержан, максимальное наказание по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ - 5 лет лишения свободы.

Теги
РоссияВолгоградская область
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Полиция обнаружила на складе в Южно-Сахалинске более 12 тыс. л нелегального спирта
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство или оборот спиртосодержащей продукции"
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