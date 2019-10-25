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Неизвестный украл 3,8 млн рублей из машины, припаркованной на Ленинском проспекте в Москве

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Неустановленный злоумышленник украл поясную сумку с 3,8 млн руб. из автомобиля, который был припаркован на Ленинском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе главка московской полиции.

"Инцидент произошел по адресу Ленинский проспект, 54. Неизвестный разбил стекло припаркованной машины "Hyundai Santa Fe" и украл барсетку с 3 млн 840 тыс. руб.", - заявили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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