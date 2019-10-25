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Сотрудники ФСБ изъяли документы в Минлесхозе Красноярского края

Проверка деятельности министерства проводилась по поручению Генпрокуратуры
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© Николай Галкин/ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ провели изъятие документов в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края в рамках совместной межведомственной проверки деятельности ведомства, в ходе которой вскрылись факты многочисленных нарушений. Об этом пресс-служба Рослесхоза сообщила в пятницу журналистам.

Проверку деятельности регионального лесного министерства совместно провели Минприроды России, Рослесхоз, прокуратура Красноярского края, ФСБ и МВД России. Она проводилась по поручению Генпрокуратуры РФ после совещания, которое генеральный прокурор Юрий Чайка провел 25 сентября 2019 года в Красноярске.

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"На основании выявленных специалистами Рослесхоза нарушений лесного законодательства управление ФСБ России по Красноярскому краю провело изъятие документов в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края и подведомственных ему учреждениях <...>. В ходе проверки были выявлены факты многочисленных нарушений исполнения лесного законодательства в Красноярском крае с причинением ущерба государству в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным Рослесхоза, вскрыты факты незаконных рубок леса в регионе. Кроме того, выявлены необоснованные назначения санитарных рубок в части фальсификации актов лесопатологического обследования. Выявлены самовольные захваты земельных участков на территории лесного фонда в Курагинском районе.

В ходе проверки были установлены и факты нецелевого расходования средств федерального бюджета, выделенных на борьбу с сибирским шелкопрядом. По предварительным оценкам речь идет о более 100 млн рублей.

"Благодаря тому, что Рослесхоз и прокуратура своевременно выявили такие случаи, нам удалось не допустить эти незаконные рубки в регионе и предотвратить значительный ущерб лесам Красноярского края", - привели в пресс-службе слова замглавы Минприроды России - руководителя Рослесхоза Сергея Аноприенко. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что совместная с правоохранительными органами работа по выявлению нарушений при исполнении полномочий региональными лесными ведомствами будет продолжена.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичКобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияКрасноярский край
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